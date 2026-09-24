La GRC déjoue un projet d’attentat

Un jeune homme de 24 ans de Québec a été mis en état d'arrestation, soupçonné d'avoir prêté allégeance à l'État islamique et de projeter un attentat terroriste, potentiellement à l'aide d'armes chimiques ou de poison.

Écoutez Mathieu Colin, directeur scientifique de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, commenter ce dossier, jeudi à La commission.

L'expert explique que malgré la défaite territoriale de l'État islamique en 2019, l'organisation s'est redéployée dans le Sahel, en zone syro-iraquienne et en Afghanistan, tout en délocalisant une grande partie de ses activités de propagande en ligne sur des plateformes comme TikTok ou Telegram.

Il souligne une tendance marquée au rajeunissement des suspects et à l'augmentation des actions menées par des individus isolés, souvent non connus des services de renseignement, ce qui complexifie la surveillance.

Enfin, il rappelle que le contexte géopolitique actuel, notamment le conflit à Gaza depuis octobre 2023, alimente une recrudescence des projets d'attentats...