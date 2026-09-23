Vol de véhicules au Canada

Au Canada, près de 73 % de tous les véhicules volés et saisis se retrouvent au Québec. La présence stratégique du port de Montréal explique en grande partie cette situation.

Le Québec sert de porte de sortie vers des marchés internationaux très prisés, comme l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

Bien que la situation demeure préoccupante, les efforts de prévention et de répression du SPVM portent leurs fruits. Le commandant Houle souligne l'importance de travailler en étroite collaboration avec les différents partenaires afin de contrer le crime organisé.

Entre 2023 et 2025, une baisse de 43% du nombre de vols de véhicules a été observée à Montréal, une tendance à la baisse qui se poursuit en 2026.

Écoutez le responsable de la lutte contre les vols de véhicules au SPVM, Pierre-Marc Houle, faire l'état des lieux, mercredi, à La commission.

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