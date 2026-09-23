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Vol de véhicules au Canada

73% des véhicules volés saisis au pays le sont au Québec

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 23 septembre 2026 14:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
73% des véhicules volés saisis au pays le sont au Québec
Au Canada, près de 73 % de tous les véhicules volés et saisis se retrouvent au Québec. La présence stratégique du port de Montréal explique en grande partie cette situation. / Nomad_Soul / Adobe Stock

Au Canada, près de 73 % de tous les véhicules volés et saisis se retrouvent au Québec. La présence stratégique du port de Montréal explique en grande partie cette situation.

Le Québec sert de porte de sortie vers des marchés internationaux très prisés, comme l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

Bien que la situation demeure préoccupante, les efforts de prévention et de répression du SPVM portent leurs fruits. Le commandant Houle souligne l'importance de travailler en étroite collaboration avec les différents partenaires afin de contrer le crime organisé.

Entre 2023 et 2025, une baisse de 43% du nombre de vols de véhicules a été observée à Montréal, une tendance à la baisse qui se poursuit en 2026.

Écoutez le responsable de la lutte contre les vols de véhicules au SPVM, Pierre-Marc Houle, faire l'état des lieux, mercredi, à La commission.

Autres sujets abordés:

  • Le rôle des réseaux sociaux et le recrutement de jeunes pour commettre les vols;
  • Les défis logistiques liés au volume massif de marchandise qui transite quotidiennement par le port de Montréal;
  • L'impact de la hausse des vols sur les primes d'assurance des propriétaires de véhicules.

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