Sondage préélectoral

À la suite du dernier débat des chefs, quel est le bilan des projections électorales au Québec?

Selon les projections à jour présentées par Philippe J. Fournier, le Parti québécois (PQ) se retrouve aux portes d'un gouvernement majoritaire avec environ 62 sièges, tout en maintenant une solide avance dans les banlieues de Montréal et en région.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) se positionne pour former l'opposition officielle avec une trentaine de sièges, tandis que le Parti conservateur du Québec (PCQ) franchirait le seuil des 12 sièges requis pour être reconnu comme groupe parlementaire.

En revanche, la Coalition avenir Québec (CAQ) connaît une importante instabilité, glissant à une moyenne de 7 sièges dans les modèles de projection, bien que son intervalle de confiance demeure très large.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur au magazine L’actualité et créateur de Qc125, jeudi midi à La commission.

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