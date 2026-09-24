Élections Québec : les détails sur le vote par anticipation

Le vote par anticipation aura lieu dimanche et lundi, une semaine avant le jour officiel du 5 octobre.

Quelles sont les différences entre les deux types de votes?

Que doit-on savoir en vue du jour de scrutin?

Écoutez Julie St-Arnaud Drolet, porte-parole d'Élections Québec, expliquer le tout, jeudi à La commission.

Elle précise que plus de 800 lieux de vote seront ouverts partout au Québec les 27 et 28 septembre, de 9 h 30 à 20 h.

Contrairement aux idées reçues, le vote par anticipation n'est pas nécessairement plus rapide que le jour du scrutin officiel, puisque le nombre de bureaux de vote sera plus de deux fois supérieur le 5 octobre (2 009 lieux contre 845).

Elle rappelle également les démarches à suivre pour les électeurs en cours de déménagement ou n'ayant pas reçu leur avis d'inscription.