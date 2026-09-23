Détresse et droit du travail

À bout de ressources, Éric Tecca a décidé de saccager les bureaux de la CNESST à Lévis pour se faire entendre.

Alors qu'il a subi des blessures dans le cadre de son travail en 2019, il s'est fait retirer une partie de son indemnisation en 2023, ce qui précarise sa situation de vie.

Éric Tecca, ancien camionneur, défend ses actions et dénonce la lourdeur administrative imposée aux travailleurs.

Me Marc Boudreau, quant à lui, réagit aux propos de M. Tecca avec certaines nuances.

Selon l'animatrice et l'avocat, les délais avant d'obtenir une réponse de la CNESST demeurent beaucoup trop longs.

Écoutez Éric Tecca, qui se bat pour être indemnisé par la CNESST et Me Marc Boudreau, avocat en droit du travail, mercredi à La commission.