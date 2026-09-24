Usine modernisée à Trois-Rivières

Olymel a annoncé un investissement de 142,1 millions de dollars pour la modernisation et l'agrandissement de leur usine à Trois-Rivières.

Cet aménagement permettra de quadrupler la capacité de production du site, tout en regroupant les effectifs de l'ancienne usine du Cap-de-la-Madeleine et en réaffectant une partie du personnel de l'usine d'Anjou, récemment fermée.

Comment la hausse marquée du prix du diesel met-elle de la pression sur l'entreprise?

Quel est la stratégie pour maintenir la compétitivité, malgré des coûts d'exploitation élevés et une absence de hausse de prix cette année?

Écoutez Daniel Rivest, chef de la direction d’Olymel, expliquer le tout, jeudi à La commission.