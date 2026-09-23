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Pour stimuler les entreprises à investir au Canada

Mégadéduction d'Ottawa: «Si on est réélu, on va s'harmoniser»

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Entendu dans

La commission

le 23 septembre 2026 14:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mégadéduction d'Ottawa: «Si on est réélu, on va s'harmoniser»
Ottawa a récemment confirmé une mégadéduction fiscale pour stimuler les investissements des entreprises au Canada, une mesure qui entraîne un coût potentiel d'un milliard de dollars pour les coffres de l'État québécois. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Ottawa a récemment confirmé une mégadéduction fiscale pour stimuler les investissements des entreprises au Canada, une mesure qui entraîne un coût potentiel d'un milliard de dollars pour les coffres de l'État québécois.

Écoutez Éric Girard, ministre des Finances sortant et candidat dans Groulx pour la CAQ, présenter la position de sa formation politique face à cette mesure au micro de La commission.

«Nous, ce que l’on confirme, c'est que si nous sommes réélus, c'est certain qu'on va s'harmoniser parce que c'est une excellente mesure pour les entreprises et pour le Québec.»

Eric Girard

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