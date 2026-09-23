Pour stimuler les entreprises à investir au Canada

Ottawa a récemment confirmé une mégadéduction fiscale pour stimuler les investissements des entreprises au Canada, une mesure qui entraîne un coût potentiel d'un milliard de dollars pour les coffres de l'État québécois.

Écoutez Éric Girard, ministre des Finances sortant et candidat dans Groulx pour la CAQ, présenter la position de sa formation politique face à cette mesure au micro de La commission.