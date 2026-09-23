Démographie et économie

La Chambre de commerce du Grand Montréal lance un cri d'alarme : avec les seuils d'immigration actuels et le déclin démographique, la région pourrait perdre 100 000 habitants d'ici 2035.

Si cette prédiction arrive à terme, il y aura beaucoup de pression sur les finances publiques, puisque la population vieillissante dépassera celle qui contribue à l'État.

Pour répondre à l'inquiétude des entreprises dont la continuité des opérations dépend de la main-d'œuvre immigrante, Jean-Denis Charest réclame un véritable débat sur l'avenir démographique et suggère la tenue d'États généraux sur la question.

Écoutez le PDG de la CCEM et porte-parole du Regroupement des chambres de Commerce de Montréal, partager ses prédictions mercredi, à La commission.