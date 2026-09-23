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Enquête en cours sur le sujet

Doigt humain retrouvé sur une piste cyclable à Trois-Rivières

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2026 15:38

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Doigt humain retrouvé sur une piste cyclable à Trois-Rivières
Gino Chouinard / Cogeco Média

De jeunes filles ont récemment fait la découverte macabre d'un doigt humain alors qu'elles se trouvaient sur une piste cyclable de l'île Saint-Christophe à Trois-Rivières.

Le Service de police de la Ville de Trois-Rivières a immédiatement ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances entourant cet événement hors du commun.

Écoutez Isabelle Blanchette, la lieutenante du Service de police de la Ville de Trois-Rivières, faire le point sur la situation mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Rien n'est est écarté présentement, autant la thèse criminelle que la thèse de quelqu'un, par exemple, qui serait en situation d'itinérance, qui avait besoin de soins de santé, puis qui a été négligent et qui l'aurait enlevé lui même.» 

Isabelle Blanchette

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