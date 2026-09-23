Enquête en cours sur le sujet

De jeunes filles ont récemment fait la découverte macabre d'un doigt humain alors qu'elles se trouvaient sur une piste cyclable de l'île Saint-Christophe à Trois-Rivières.

Le Service de police de la Ville de Trois-Rivières a immédiatement ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances entourant cet événement hors du commun.

Écoutez Isabelle Blanchette, la lieutenante du Service de police de la Ville de Trois-Rivières, faire le point sur la situation mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.