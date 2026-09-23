Discours de Trump à l'ONU

Le président américain Donald Trump a souligné qu'il hésitait entre anéantir l'Iran ou conclure un accord, mardi, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies.
Écoutez le spécialiste en politique américaine et internationale Guillaume Lavoie faire le point lors de la chronique Trumpienne, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Selon le chroniqueur, l'image du président américain s'effrite progressivement auprès de la communauté internationale et de ses propres alliés républicains.
«C'est quand même extraordinaire de voir un pays aussi grand et puissant que les États-Unis perdre en crédibilité à une vitesse aussi grande [...] La superbe des États-Unis et le leadership de Trump sont en train ici de fondre comme neige au soleil.»