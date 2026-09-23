Édito Nathalie

Le Québec fait face à un vieillissement accéléré de sa population et à un essoufflement économique.

Face à la situation, l'animatrice Nathalie Normandeau souligne le manque de propositions concrètes des partis politiques sur ces enjeux majeurs qui suscite de vives inquiétudes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur le sujet, mercredi, à l'émission La commission.