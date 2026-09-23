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Édito Nathalie

Propositions des partis face à la crise démographique: «C'est silence radio»

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Entendu dans

La commission

le 23 septembre 2026 14:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Propositions des partis face à la crise démographique: «C'est silence radio»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le Québec fait face à un vieillissement accéléré de sa population et à un essoufflement économique.

Face à la situation, l'animatrice Nathalie Normandeau souligne le manque de propositions concrètes des partis politiques sur ces enjeux majeurs qui suscite de vives inquiétudes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur le sujet, mercredi, à l'émission La commission.

«On a un enjeu démographique. La question c'est: quelles sont vos solutions? C'est silence radio. Bruits de criquets. Les partis sont en manque d'inspiration.»

Nathalie Normandeau

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