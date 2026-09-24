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Ouverture de La commission

Détournement majeur à la FIQ et projet d'attentat déjoué par la GRC

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Entendu dans

La commission

le 24 septembre 2026 12:14

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Détournement majeur à la FIQ et projet d'attentat déjoué par la GRC
La commission / Cogeco Média

Il y a un cas de fraude alléguée au sein du Syndicat des professionnels en soins de Montérégie-Ouest, affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). 

À la suite d'informations révélées par Radio-Canada, une somme de 1,2 million de dollars aurait été détournée par une membre de l'exécutif.

Les membres syndicaux doivent être informés cette semaine des résultats d'une enquête interne et pourraient être appelés à voter sur la destitution de leur exécutif.

Un cas d'aveuglement? Qu'est-ce qui a permis un tel détournement au fil des ans?

Écoutez l'ouverture de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi. 

Autre sujet abordé 

  • L'arrestation récente à Montréal par la GRC d'un jeune homme de 24 ans de Québec, suspecté d'avoir prêté allégeance à l'État islamique et d'avoir été en possession de substances servant à fabriquer des armes chimiques ou du poison. 

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