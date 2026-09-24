Il y a un cas de fraude alléguée au sein du Syndicat des professionnels en soins de Montérégie-Ouest, affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

À la suite d'informations révélées par Radio-Canada, une somme de 1,2 million de dollars aurait été détournée par une membre de l'exécutif.

Les membres syndicaux doivent être informés cette semaine des résultats d'une enquête interne et pourraient être appelés à voter sur la destitution de leur exécutif.

Un cas d'aveuglement? Qu'est-ce qui a permis un tel détournement au fil des ans?

Écoutez l'ouverture de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi.

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