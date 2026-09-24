Élections 2026 et les jeunes

Le dernier débat des chefs de la campagne électorale du Québec a eu lieu mercredi soir.
Que pensent les jeunes des performances des chefs de partis?
Écoutez la comédienne et créatrice de contenu Alice Morel-Michaud analyser le tout, jeudi à La commission.
Autres sujets abordés
- Les visions contrastées de l'État soutenues par Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec;
- La question de l'accès aux soins de santé;
- La perception des enjeux par les jeunes citoyens.
«Je trouve ça quand même rafraîchissant de voir des politiciens aller sur les sentiments, les émotions, l'affect [...] c'est important d'avoir des propositions concrètes, mais c'est le fun aussi de rêver.»