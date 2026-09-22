Programmes sportifs en péril

Neuf cent jeunes sportifs de la Rive-Sud de Montréal pourraient être privés de leur programme de sport-études.

La Ville de Boucherville a décidé d’augmenter le prix de la location de ses installations sportives.

Résultat? L’École secondaire de Mortagne, faute de moyens, pourrait devoir revoir les programmes offerts.

Écoutez Alexandre Da Rocha, directeur sportif, mandataire au programme de soccer de l’École secondaire De Mortagne, à Lagacé le matin.



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