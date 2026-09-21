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Une emprise majeure des Américains

Géographie des centres de données: un inventaire inédit au Québec

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Entendu dans

La commission

le 21 septembre 2026 13:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Géographie des centres de données: un inventaire inédit au Québec
72 centres de données sont en service au Québec, consommant 3 % des ventes d’électricité, soit l’équivalent de 297 Centre Bell et 100 terrains de soccer. / AP Photo/Mike Stewart

Énergivores et controversés, les centres de données sont bien présents au Québec. 

Une étude récente répertorie 72 mégacentres de données ici qui consomment 3% de l'électricité de la province (soit l'équivalent de 297 Centre Bell) et couvrent une superficie équivalant à 100 terrains de football.

L'analyse soulève de vives préoccupations quant à la souveraineté numérique et à l'utilisation des ressources énergétiques. 

Moins de la moitié de ces centres (30 sur 72) appartiennent à des intérêts canadiens, la majorité étant sous contrôle américain.

De plus, 100% des nouveaux projets annoncés sont portés par des entreprises américaines, principalement pour alimenter l'intelligence artificielle. 

Écoutez Alexandre Taieb, porte-parole du Collectif numérique responsable et soutenable, expliquer le tout, lundi à La commission

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