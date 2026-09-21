Une emprise majeure des Américains

Énergivores et controversés, les centres de données sont bien présents au Québec.

Une étude récente répertorie 72 mégacentres de données ici qui consomment 3% de l'électricité de la province (soit l'équivalent de 297 Centre Bell) et couvrent une superficie équivalant à 100 terrains de football.

L'analyse soulève de vives préoccupations quant à la souveraineté numérique et à l'utilisation des ressources énergétiques.

Moins de la moitié de ces centres (30 sur 72) appartiennent à des intérêts canadiens, la majorité étant sous contrôle américain.

De plus, 100% des nouveaux projets annoncés sont portés par des entreprises américaines, principalement pour alimenter l'intelligence artificielle.

Écoutez Alexandre Taieb, porte-parole du Collectif numérique responsable et soutenable, expliquer le tout, lundi à La commission.