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Système de santé

Sans médecin à 98 ans: contrainte de débourser 1 200 $ au privé pour un cancer

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 21 septembre 2026 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sans médecin à 98 ans: contrainte de débourser 1 200 $ au privé pour un cancer
La commission / Cogeco Média

À 98 ans, Marcelle Gagné Prud'homme est toujours autonome, mais elle se retrouve sans véritable suivi médical depuis sept ans, révèle un article du Journal de Montréal.

Bien qu'on lui a attribué un groupe de médecine familiale (GMF), sa fille Carole explique qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous directement.

La famille a également déboursé 1 200 $ pour faire retirer ce qui s'est avéré être un mélanome cancéreux, sans possibilité de remboursement par le ministère.

Écoutez Carole Prud'homme, fille de Marcelle Gagné-Prud'homme, faire le point, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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