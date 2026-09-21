Système de santé

À 98 ans, Marcelle Gagné Prud'homme est toujours autonome, mais elle se retrouve sans véritable suivi médical depuis sept ans, révèle un article du Journal de Montréal.

Bien qu'on lui a attribué un groupe de médecine familiale (GMF), sa fille Carole explique qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous directement.

La famille a également déboursé 1 200 $ pour faire retirer ce qui s'est avéré être un mélanome cancéreux, sans possibilité de remboursement par le ministère.

Écoutez Carole Prud'homme, fille de Marcelle Gagné-Prud'homme, faire le point, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.