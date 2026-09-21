Élections provinciales 2026

La cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, est vivement critiquée par certains électeurs de la circonscription de Trois-Rivières, où elle se présente, puisqu’elle ne vit pas dans la région.

À chaque scrutin, des candidats choisissent stratégiquement de se présenter dans un comté loin de chez eux. Une situation qui peut créer un malaise parmi les électeurs.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattre des enjeux de la campagne électorale, lundi, à l’émission La commission.

Ils analysent aussi les propositions du Parti québécois pour rehausser la natalité dans la province.

La formation de Paul St-Pierre Plamondon promet notamment des allocations plus importantes pour les familles de trois enfants et plus et de nouvelles places en CPE.