Enquête de La Presse

Au Québec, des décharges sauvages et des dépotoirs illégaux se multiplient sur des terres agricoles et dans des boisés.

Alimentés par des déchets de construction ou des sols contaminés détournés des centres de tri homologués pour éviter de payer les frais de traitement, ces sites clandestins finissent par être abandonnés, laissant la facture de nettoyage à la charge des contribuables.

Écoutez Ulysse Bergeron, journaliste à La Presse, révéler ce qu'il a appris au terme de son enquête, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.