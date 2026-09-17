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Prévue pour le 1er août dernier

Cartes de zones inondables: pourquoi le gouvernement retarde leur publication?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 17 septembre 2026 10:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Cartes de zones inondables: pourquoi le gouvernement retarde leur publication?
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Le ministère de l’Environnement a reporté la publication des nouvelles cartes de zones inondables, dont la parution était initialement prévue pour le 1er août dernier.

Alors que de nombreux Québécois souhaitent les consulter, les contestations de plusieurs maires et mairesses bloquent leur diffusion par crainte d'une baisse de l'évaluation foncière de leur municipalité et d'un frein au développement local.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Stéphane Gendron déplore également que ces cartes ne prennent pas en compte la désuétude des réseaux d'égouts municipaux, un facteur pourtant majeur lors des inondations urbaines.

Il prévient également que l'accès au financement bancaire et aux assurances deviendra un obstacle de taille pour les propriétaires touchés.

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