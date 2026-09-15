Sur Android

Bonne nouvelle pour les usagers du transport en commun: il est désormais possible de recharger et de valider ses titres de transport directement avec un téléphone cellulaire grâce à l'application Chrono.

Déployée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), cette fonctionnalité virtuelle équivaut à une carte OPUS numérique.

Écoutez le responsable de la transformation numérique à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Sylvain Perras, mardi, à La commission.

Pour le moment, l'option est uniquement offerte aux détenteurs d'un appareil Android.

Invité à expliquer cette exclusivité temporaire, le responsable de la transformation numérique à l'ARTM a tenu à rassurer les utilisateurs d'Apple: «C'est la prochaine étape», de dire le gestionnaire.