Les risques liés à l'intelligence artificielle

À la suite de la publication d'un article du Wall Street Journal citant un jeune chercheur de 27 ans ayant quitté les géants OpenAI et Anthropic, le débat sur la menace existentielle de l'intelligence artificielle est relancé.

Le cofondateur et VP intelligence artificielle chez Moov AI, Olivier Blais, apporte un éclairage nuancé sur ces craintes, tout en soulignant la nécessité d'un encadrement étatique.

Écoutez Olivier Blais faire le point, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.



L'expert suggère de poser des actions concrètes et rapides afin de contrer l'émergence d'attaques de cybersécurité autonomes et le manque de réglementation interne des entreprises de technologie.

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