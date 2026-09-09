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Les risques liés à l'intelligence artificielle

L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 9 septembre 2026 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?
Le débat sur la menace existentielle de l'intelligence artificielle est relancé. / David / Adobe Stock

À la suite de la publication d'un article du Wall Street Journal citant un jeune chercheur de 27 ans ayant quitté les géants OpenAI et Anthropic, le débat sur la menace existentielle de l'intelligence artificielle est relancé.

Le cofondateur et VP intelligence artificielle chez Moov AI, Olivier Blais, apporte un éclairage nuancé sur ces craintes, tout en soulignant la nécessité d'un encadrement étatique.

Écoutez Olivier Blais faire le point, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.


L'expert suggère de poser des actions concrètes et rapides afin de contrer l'émergence d'attaques de cybersécurité autonomes et le manque de réglementation interne des entreprises de technologie.

Autres sujets abordés

  • L'utilisation de l'I.A. et de drones autonomes dans des contextes militaires et de défense;
  • Le rythme effréné de développement des nouveaux modèles d'IA;
  • La nécessité pour les gouvernements d'imposer des lois et des normes de contrôle aux géants de la technologie.

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