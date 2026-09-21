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Nasdaq en hausse de 2,25%

Visite de Xin Jinping à Washington: les marchés boursiers dans le vert

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 septembre 2026 17:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Visite de Xin Jinping à Washington: les marchés boursiers dans le vert
À vos intérêts / Cogeco Média

Les marchés boursiers nord-américains ont enregistré une hausse marquée, tirée vers le haut par les géants de la technologie. Le Dow Jones a progressé de 0,7 %, le S&P 500 de 1,5 %, le Nasdaq de 2,25 % et l'indice TSX de Toronto de 0,57 %.

Cet enthousiasme des investisseurs s’explique notamment par la confirmation de la rencontre à venir à Washington entre Xi Jinping et Donald Trump pour discuter d'intelligence artificielle. 

Écoutez Michele Boisvert faire le point sur l'état du marché boursier, lundi, au micro de Gino Chouinard.

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