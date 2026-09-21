Nasdaq en hausse de 2,25%

Les marchés boursiers nord-américains ont enregistré une hausse marquée, tirée vers le haut par les géants de la technologie. Le Dow Jones a progressé de 0,7 %, le S&P 500 de 1,5 %, le Nasdaq de 2,25 % et l'indice TSX de Toronto de 0,57 %.

Cet enthousiasme des investisseurs s’explique notamment par la confirmation de la rencontre à venir à Washington entre Xi Jinping et Donald Trump pour discuter d'intelligence artificielle.

Écoutez Michele Boisvert faire le point sur l'état du marché boursier, lundi, au micro de Gino Chouinard.