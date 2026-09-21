Expulsion de CNN par Trump

La décision de Donald Trump d’interdire l’accès à la Maison-Blanche à des médias critiques envers son administration, dont CNN, a mené d'autres grands médias nord-américains, dont CBS, NBC, le New York Times et même Fox News, à mettre sur pause leur couverture médiatique du président.

Ce boycott historique a donné lieu à une scène cocasse, lundi, alors que le président américain a tenu une première conférence de presse...sans micros.

Écoutez l'experte en politique américaine, Valérie Beaudoin, aborder le sujet, lundi, au micro de Gino Chouinard.