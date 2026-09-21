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Match Kraft Hockeyville

«Les joueurs du Canadien ont été vraiment touchés de l'accueil qu'ils ont eu»

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Le Québec maintenant

le 21 septembre 2026 17:01

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«Les joueurs du Canadien ont été vraiment touchés de l'accueil qu'ils ont eu»
Martin McGuire / Cogeco Média

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont été accueillis avec enthousiasme alors qu'ils étaient de passage à Trois-Rivières pour la présentation du match Kraft Hockeyville.

Le concours, qui promettait au gagnant d'accueillir un match présaison, a été remporté par Saint-Boniface le printemps dernier. Étant donné la taille insuffisante de l'aréna de la municipalité pour la tenue de cet événement, la rencontre face aux Sénateurs sera présentée au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Écoutez le descripteur des matchs du Canadien, Martin McGuire, faire le point, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard et du chroniqueur sportif Jérémie Rainville.

«L'entraînement a été réservé pour les jeunes dans les écoles. Puis c'est pour ça que ça a fait tellement un beau moment. Les joueurs du Canadien ont été vraiment touchés de l'accueil qu'ils ont eu, parce qu’aussi c'était des enfants.»

Martin McGuire

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