Les joueurs des Canadiens de Montréal ont été accueillis avec enthousiasme alors qu'ils étaient de passage à Trois-Rivières pour la présentation du match Kraft Hockeyville.

Le concours, qui promettait au gagnant d'accueillir un match présaison, a été remporté par Saint-Boniface le printemps dernier. Étant donné la taille insuffisante de l'aréna de la municipalité pour la tenue de cet événement, la rencontre face aux Sénateurs sera présentée au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Écoutez le descripteur des matchs du Canadien, Martin McGuire, faire le point, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard et du chroniqueur sportif Jérémie Rainville.