Au Québec, une famille de quatre personnes consacre en moyenne 15 000 $ par an à son alimentation, mais finit par jeter l'équivalent de 1 300 $ de nourriture aux poubelles.

Comment réduire le gaspillage alimentaire à la maison?

Le chroniqueur pour Les Décarbonés, Gregory Pratte, se penche la question et présente ses trucs et astuces pour rentabiliser chaque dollar dépensé pour l'épicerie.

Il souligne d'ailleurs qu'une partie de ce gaspillage est causée par une mauvaise interprétation des inscriptions « meilleur avant ».

Écoutez Grégory Pratte aborder le sujet, lundi, au micro de Gino Chouinard.