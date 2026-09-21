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Trucs et astuces

Comment économiser sur l'épicerie en réduisant le gaspillage alimentaire

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 septembre 2026 15:57

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Comment économiser sur l'épicerie en réduisant le gaspillage alimentaire
Gino Chouinard / Cogeco Média

Au Québec, une famille de quatre personnes consacre en moyenne 15 000 $ par an à son alimentation, mais finit par jeter l'équivalent de 1 300 $ de nourriture aux poubelles.

Comment réduire le gaspillage alimentaire à la maison?

Le chroniqueur pour Les Décarbonés, Gregory Pratte, se penche la question et présente ses trucs et astuces pour rentabiliser chaque dollar dépensé pour l'épicerie.

Il souligne d'ailleurs qu'une partie de ce gaspillage est causée par une mauvaise interprétation des inscriptions « meilleur avant ».

Écoutez Grégory Pratte aborder le sujet, lundi, au micro de Gino Chouinard.

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