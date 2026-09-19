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Grande panne planifiée d'Hydro-Québec

«Plusieurs personnes sont inquiètes de savoir comment ça va se dérouler»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 septembre 2026 09:04

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Katherine Guillemette
Katherine Guillemette

et autres

«Plusieurs personnes sont inquiètes de savoir comment ça va se dérouler»
Katherine Guillemette / Cogeco Média

Une importante interruption du service électrique touchera environ 60 000 résidents de la ville de Québec.

Réalisée par Hydro-Québec dans le but de mener des travaux d'entretien sur le réseau du secteur Neufchâtel, cette coupure majeure suscite de vives inquiétudes chez les citoyens, particulièrement en ce qui concerne la conservation des aliments et les équipements médicaux essentiels.

Écoutez l'animatrice au FM93, Katherine Guillemette, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Un véhicule aurait reculé sur la foule du Festival Western de Saint-Tite au cours de la nuit, faisant sept blessés. L'automobiliste, suspecté d'être en état d'ébriété, a été arrêté... à Québec.

Écoutez l'animateur au 106.9 Mauricie, Alexis Samson, à ce sujet, samedi lors de l'émission Signé Lévesque.

Patrick Bégin Cogeco Nouvelles

Source: Patrick Bégin Cogeco Nouvelles

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