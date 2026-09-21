Nombre de suicides en hausse

Plus de 1 500 médecins réclament une enquête publique au coroner en chef sur le nombre de suicides et la détresse psychologiques dans leur profession. Depuis mars 2016, cinq médecins sont enlevés la vie.

Cette crise de détresse psychologique touche de plein fouet les professionnels de la santé, alors que 46 % des médecins rapportaient souffrir d’épuisement professionnel en 2025.

Écoutez le Dr Jean-Paul Brutus aborder le sujet, lundi, au micro de Gino Chouinard.