Nombre de suicides en hausse

Plus de 1 500 médecins réclament une enquête publique au coroner en chef sur le nombre de suicides et la détresse psychologiques dans leur profession. Depuis mars 2016, cinq médecins sont enlevés la vie.
Cette crise de détresse psychologique touche de plein fouet les professionnels de la santé, alors que 46 % des médecins rapportaient souffrir d’épuisement professionnel en 2025.
Écoutez le Dr Jean-Paul Brutus aborder le sujet, lundi, au micro de Gino Chouinard.
«Il faut aussi se poser la question sur l'état de santé des soignants, pas seulement les médecins, mais les infirmières, les paramédics, tout le monde qui travaille dans le système de santé parce que c'est une question non seulement d'accessibilité aux soins, mais c'est aussi une question de qualité des soins.»