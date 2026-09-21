Un premier album pour le groupe Scooter Gas

Formé du musicien Fred St-Gelais et du créateur de contenu Dominique Faucher (Dom Fauché), le duo Scooter Gas vient de lancer son premier album.

Écoutez les deux membres du duo discuter lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard et de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

Les deux passionnés de vanlife racontent notamment comment ils se sont rencontrés après avoir échangé sur les réseaux sociaux.

C'est lors d'un rassemblement de vans que l'idée de composer une chanson est née, donnant naissance au titre Ricardo, une pièce inspirée spontanément par une recette de l'un des magazines du chef.