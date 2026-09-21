Un premier album pour le groupe Scooter Gas

Formé du musicien Fred St-Gelais et du créateur de contenu Dominique Faucher (Dom Fauché), le duo Scooter Gas vient de lancer son premier album.
Écoutez les deux membres du duo discuter lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard et de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
Les deux passionnés de vanlife racontent notamment comment ils se sont rencontrés après avoir échangé sur les réseaux sociaux.
C'est lors d'un rassemblement de vans que l'idée de composer une chanson est née, donnant naissance au titre Ricardo, une pièce inspirée spontanément par une recette de l'un des magazines du chef.
«On était deux chums qui ont du fun ensemble. On voulait écrire des tounes pour se faire rire entre nous. Puis c'est vraiment après en avoir écrit cinq ou six, puis après avoir récolté l'enthousiasme des gens qui nous entourent, qu'on a un peu succombé à la pression de le sortir parce que tout le monde semble penser que ça pourrait trouver des oreilles attentives.»