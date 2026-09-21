Chronique culturelle

La nouvelle série Sur le fil, qui plonge au cœur du milieu communautaire pour défaire les préjugés entourant les personnes en situation d'itinérance, est diffusée tous les lundis à 21 h sur ICI Télé.

Alors que le profil des personnes dans le besoin a profondément changé depuis dix ans, la production met en lumière une réalité où se côtoient désormais des personnes évincées, des travailleurs et des aînés.

Écoutez la créatrice de la série, Pascale Renaud-Hébert, faire le point, lundi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.