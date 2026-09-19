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Campagne électorale

Débats des chefs: «Il y a eu un clair vainqueur»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le September 19, 2026 10:58 AM

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
Débats des chefs: «Il y a eu un clair vainqueur»
Christian Dufour / Cogeco Média

Christian Dufour revient sur la semaine charnière que vient de vivre la politique québécoise avec la tenue de deux débats électoraux majeurs.

Il souligne la courtoisie générale des échanges et estime que le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s'est imposé comme le grand gagnant en projetant une image solide et crédible.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

À l'inverse, il constate les difficultés de la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, qu'il juge maladroite dans le combat politique.

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