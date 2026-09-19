Campagne électorale

Christian Dufour revient sur la semaine charnière que vient de vivre la politique québécoise avec la tenue de deux débats électoraux majeurs.

Il souligne la courtoisie générale des échanges et estime que le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s'est imposé comme le grand gagnant en projetant une image solide et crédible.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

À l'inverse, il constate les difficultés de la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, qu'il juge maladroite dans le combat politique.