Chronique historique

Chaque mois de septembre, le chroniqueur historique Jean-François Nadeau a une pensée pour Louis-Joseph Papineau, décédé le 23 septembre 1871.

Bien connu pour son rôle de chef patriote lors des rébellions de 1837-1838 et son opposition à la Confédération de 1867, l'homme politique a aussi marqué l'histoire horticole du Québec.

Quel est le lien entre Louis-Joseph Papineau et nos vergers?

Écoutez le chroniqueur Jean-François Nadeau se pencher sur la question, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.