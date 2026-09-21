Les Canadiens au Colisée Vidéotron

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont reçu un accueil plus que chaleureux à leur arrivée au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Le Bleu-Blanc-Rouge dispute un match de pré-saison contre les Sénateurs d’Ottawa, lundi soir, en Mauricie pour souligner la victoire de la municipalité de Saint-Boniface au concours Kraft Hockeyville.

Des jeunes venant des quatre coins de la région ont pu assister à l’entraînement des joueurs de Martin St-Louis sur la glace trifluvienne au cours de la matinée.

Une occasion rare pour les amateurs d’admirer les Canadiens à l’extérieur du Centre Bell.

Écoutez le journaliste du 106.9 Mauricie Félix Francoeur-Beaulieu témoigner de l'effervescence au Colisée Vidéotron, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.