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Les Canadiens au Colisée Vidéotron

«Quand les gars ont débarqué de l'autobus, c’était complètement fou»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 septembre 2026 16:08

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«Quand les gars ont débarqué de l'autobus, c’était complètement fou»
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Félix Francoeur-Beaulieu / Cogeco Nouvelles

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont reçu un accueil plus que chaleureux à leur arrivée au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Le Bleu-Blanc-Rouge dispute un match de pré-saison contre les Sénateurs d’Ottawa, lundi soir, en Mauricie pour souligner la victoire de la municipalité de Saint-Boniface au concours Kraft Hockeyville.

Des jeunes venant des quatre coins de la région ont pu assister à l’entraînement des joueurs de Martin St-Louis sur la glace trifluvienne au cours de la matinée.

Une occasion rare pour les amateurs d’admirer les Canadiens à l’extérieur du Centre Bell.

Écoutez le journaliste du 106.9 Mauricie Félix Francoeur-Beaulieu témoigner de l'effervescence au Colisée Vidéotron, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

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