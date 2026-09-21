Jour 26 de la campagne électorale

Le Parti québécois conserve son avance dans les sondages selon une enquête réalisée par la firme Segma Recherche publiée ce lundi.

Paul St-Pierre Plamondon est donc en tête avec 29% des appuis, tandis que la CAQ de Christine Fréchette est deuxième avec 22%.

Charles Milliard récolte 19% des soutiens, les conservateurs d’Éric Duhaime sont tout juste derrière avec 18% et les solidaires obtiennent 12%.

Si plusieurs répondants ont affirmé ne pas encore avoir fait de choix définitif, 65% des personnes qui ont déclaré soutenir les conservateurs ont assuré que le parti serait leur choix final.

Écoutez l’analyste politique Jonathan Valois commenter le tout, lundi, au micro de Gino Chouinard.