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Jour 26 de la campagne électorale

Le Parti québécois en tête des sondages et Duhaime fidélise ses électeurs

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 septembre 2026 15:35

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Le Parti québécois en tête des sondages et Duhaime fidélise ses électeurs
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le Parti québécois conserve son avance dans les sondages selon une enquête réalisée par la firme Segma Recherche publiée ce lundi.

Paul St-Pierre Plamondon est donc en tête avec 29% des appuis, tandis que la CAQ de Christine Fréchette est deuxième avec 22%.

Charles Milliard récolte 19% des soutiens, les conservateurs d’Éric Duhaime sont tout juste derrière avec 18% et les solidaires obtiennent 12%.

Si plusieurs répondants ont affirmé ne pas encore avoir fait de choix définitif, 65% des personnes qui ont déclaré soutenir les conservateurs ont assuré que le parti serait leur choix final.

Écoutez l’analyste politique Jonathan Valois commenter le tout, lundi, au micro de Gino Chouinard.

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