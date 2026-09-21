Le chef du PLQ fait le point sur sa campagne

À deux semaines du scrutin, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, est au micro de l'animateur Gino Chouinard pour dresser le portrait de son parcours depuis le début de la campagne.

Interrogé sur son adaptation rapide aux débats télévisés et à la critique, M. Milliard affirme avoir rapidement développé une résilience face à la pression.

Il met également de l'avant ses priorités, dont l'adoption d'un ton plus rassembleur pour l'ensemble des Québécois, et la promesse de bâtir 100 000 logements.

Écoutez Charles Milliard faire le point sur sa campagne électorale à l'émission Le Québec maintenant.