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Le chef du PLQ fait le point sur sa campagne

Bâtir 100 000 logements: «On va se relever les manches et on va le réussir»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 septembre 2026 16:43

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard

À deux semaines du scrutin, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, est au micro de l'animateur Gino Chouinard pour dresser le portrait de son parcours depuis le début de la campagne.

Interrogé sur son adaptation rapide aux débats télévisés et à la critique, M. Milliard affirme avoir rapidement développé une résilience face à la pression.

Il met également de l'avant ses priorités, dont l'adoption d'un ton plus rassembleur pour l'ensemble des Québécois, et la promesse de bâtir 100 000 logements.

Écoutez Charles Milliard faire le point sur sa campagne électorale à l'émission Le Québec maintenant.

«[Bâtir des logment abordable], je trouve que c'est un projet porteur et qui contient en lui le germe de toutes les choses qu'il faut améliorer au Québec en ce moment. Eh oui, la CHL me dit que c'est beaucoup 100 000, mais, en même temps, ils le disent aussi que ça en prendrait 95 000 pour revenir à des tarifs de loyer prépandémiques. Alors on va se relever les manches et on va le réussir.»

Charles Milliard

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