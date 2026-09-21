Pianiste et animateur

Pianiste depuis un demi-siècle, Gregory Charles revient sur les moments marquants de sa vie artistique, de ses débuts précoces au clavier jusqu'à sa promesse de donner 5 000 spectacles en carrière, un objectif dont il s'approche avec déjà 4 421 représentations derrière la cravate.

L'artiste souligne avant tout le pouvoir de la musique comme outil pédagogique et véritable thérapie, un rôle qu'il met notamment en valeur à l'émission Piano public.

Écoutez cet entretien avec l'artiste et animateur Grégory Charles, lundi, en compagnie de Gino Chouinard.