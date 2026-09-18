Un échec stratégique majeur de Donald Trump

La situation sécuritaire au Proche-Orient continue de se détériorer alors que les rebelles Houthis ont pris le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge, bloquant ainsi une voie majeure d'exportation du pétrole pour l'Arabie saoudite.

Écoutez le professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, Thomas Juneau, aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, cette escalade représente un échec stratégique majeur pour les États-Unis et leur président, Donald Trump.