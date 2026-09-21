Presse et présidence

C'est du jamais-vu: les grands réseaux de télévision américains ont décidé de boycotter la couverture visuelle officielle de la Maison-Blanche, en réaction à l'interdiction d'accès imposée à certains médias critiques de l'administration Trump.

Quel sera l'impact politique réel sur l'électorat?

Écoutez Axel Monnier, correspondant à Washington, brosser le portrait de la situation aux États-Unis, lundi à La commission.

La presse écrite et la radio continuent de couvrir les déplacements présidentiels, garantissant un suivi journalistique indépendant malgré les restrictions imposées aux caméras.