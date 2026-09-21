Presse et présidence

C'est du jamais-vu: les grands réseaux de télévision américains ont décidé de boycotter la couverture visuelle officielle de la Maison-Blanche, en réaction à l'interdiction d'accès imposée à certains médias critiques de l'administration Trump.
Quel sera l'impact politique réel sur l'électorat?
Écoutez Axel Monnier, correspondant à Washington, brosser le portrait de la situation aux États-Unis, lundi à La commission.
La presse écrite et la radio continuent de couvrir les déplacements présidentiels, garantissant un suivi journalistique indépendant malgré les restrictions imposées aux caméras.
«Plusieurs médias avaient été purement et simplement bannis de l'accès à la Maison-Blanche.»