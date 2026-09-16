Un manque de ressources pour répondre aux besoins?

Près de 4000 enfants ont été touchés par un bris de scolarité cette année en raison de difficultés d'adaptation.

Janie Karina Gagné, mère de trois filles aux besoins particuliers et créatrice du documentaire La Cour est pleine, livre un témoignage percutant à L'instinct Marie-Eve.

Selon elle, le comportement agressif d'un élève n'est pas le problème, mais le symptôme d'un manque criant de ressources.

Face à des classes surchargées et un personnel démuni, elle plaide pour un meilleur soutien aux enseignants, une révision de l'intégration systématique et la reconnaissance de solutions alternatives comme l'école à la maison.

Écoutez le témoignage de Jannie-Karina Gagné, mère de trois filles aux besoins particuliers, mercredi au micro de Marie-Eve Tremblay.