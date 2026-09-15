Planification financière

Utiliser les agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle pour gérer ses finances personnelles suscite un engouement croissant.

Écoutez le chef du bureau affaires et économie au magazine L'actualité, Marc-André Sabourin, aborder le tout avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay, mardi matin.

Il a testé l'exercice auprès de différentes plateformes et a constaté une nette amélioration de leurs recommandations par rapport aux années précédentes.

Bien qu'elles émettent d'emblée une mise en garde recommandant de consulter un professionnel humain, les IA s'avèrent très utiles pour optimiser la préparation de sa retraite, calculer l'impact du report des rentes ou évaluer son profil d'investisseur.

Elles se révèlent également de précieuses alliées pour vous aider à négocier une hausse salariale, réviser des frais de gestion ou préparer une stratégie d'achat d'un bien immobilier.