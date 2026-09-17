Un bébé abandonné dans un campement à Montréal…

Situation tragique à Montréal: un bébé d'un an abandonné temporairement dans un campement d'itinérants pendant que sa mère consommait.
Écoutez Gerry St-Hilaire, chef d’équipe au Centre d’intervention en dépendances Adrienne-Roy à Shawinigan, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
Il permet ainsi de mieux comprendre la détresse grandissante, la consommation de drogues dures et la vulnérabilité des enfants face à ces réalités partout au Québec.
«Ces gens-là sont affectés, ils sont pas en contact avec leur raison puis leur conscience. Il y a personne qui laisserait un bébé consciemment dans un endroit de même, surtout pas dans une température comme ça.»
Le chroniqueur Stéphane Gendron réagit également, déplorant le manque de ressources et réclamant un meilleur financement ainsi que la parité salariale pour le milieu communautaire, souvent épuisé et laissé à lui-même.
«Moi je suis un fou de la droite là, tu sais avant [...] Bing bang, puis levez votre cul puis allez travailler! Excuse-moi, ça marche pas de même. Ça ne fonctionne pas comme ça un être humain, c'est plus complexe que ça.»