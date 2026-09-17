 Aller au contenu
Un bébé abandonné dans un campement à Montréal…

«La dépendance agit pour essayer de contrer quelque chose» -Gerry St-Hilaire

par 98.5

0:00
16:53

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 17 septembre 2026 10:30

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«La dépendance agit pour essayer de contrer quelque chose» -Gerry St-Hilaire
Un bébé abandonné dans un campement à Montréal… / Adobe Stock

Situation tragique à Montréal: un bébé d'un an abandonné temporairement dans un campement d'itinérants pendant que sa mère consommait.

Écoutez Gerry St-Hilaire, chef d’équipe au Centre d’intervention en dépendances Adrienne-Roy à Shawinigan, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il permet ainsi de mieux comprendre la détresse grandissante, la consommation de drogues dures et la vulnérabilité des enfants face à ces réalités partout au Québec.

«Ces gens-là sont affectés, ils sont pas en contact avec leur raison puis leur conscience. Il y a personne qui laisserait un bébé consciemment dans un endroit de même, surtout pas dans une température comme ça.»

Gerry St-Hilaire

Le chroniqueur Stéphane Gendron réagit également, déplorant le manque de ressources et réclamant un meilleur financement ainsi que la parité salariale pour le milieu communautaire, souvent épuisé et laissé à lui-même.

«Moi je suis un fou de la droite là, tu sais avant [...] Bing bang, puis levez votre cul puis allez travailler! Excuse-moi, ça marche pas de même. Ça ne fonctionne pas comme ça un être humain, c'est plus complexe que ça.»

Stéphane Gendron

Vous aimerez aussi

20 ans depuis la tragédie du Collège Dawson
Lagacé le matin
20 ans depuis la tragédie du Collège Dawson
0:00
4:16
«Gang des trottinettes» à Lorraine: la police serre la vis
Lagacé le matin
«Gang des trottinettes» à Lorraine: la police serre la vis
0:00
5:41
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Conciliation famille-travail: les grands-parents réclament plus de soutien
Rattrapage
Une demande de flexibilité auprès des employeurs
Conciliation famille-travail: les grands-parents réclament plus de soutien
Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf
Rattrapage
Une réalité méconnue et taboue
Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf
Pourquoi les coûts d'entretien automobile augmentent-ils en flèche?
Rattrapage
Automobile
Pourquoi les coûts d'entretien automobile augmentent-ils en flèche?
Cartes de zones inondables: pourquoi le gouvernement retarde leur publication?
Rattrapage
Prévue pour le 1er août dernier
Cartes de zones inondables: pourquoi le gouvernement retarde leur publication?
Saison des champignons: «C'est toujours bon de consulter les spécialistes»
Rattrapage
Secrets d'une récolte réussie
Saison des champignons: «C'est toujours bon de consulter les spécialistes»
Est-ce qu’un débat, ça vous aide à faire votre choix?
Rattrapage
Une analyse des stratégies et performances
Est-ce qu’un débat, ça vous aide à faire votre choix?
Enfants renvoyés de l'école: «Le comportement est le symptôme, pas le problème»
Rattrapage
Un manque de ressources pour répondre aux besoins?
Enfants renvoyés de l'école: «Le comportement est le symptôme, pas le problème»
Saga des éoliennes: la CPTAQ refuse deux projets sur des terres agricoles
Rattrapage
Protection des terres fertiles
Saga des éoliennes: la CPTAQ refuse deux projets sur des terres agricoles
Arrestation choquante: «Jamais on ne devrait accuser une personne malade»
Rattrapage
Une aînée menottée à Québec
Arrestation choquante: «Jamais on ne devrait accuser une personne malade»
Se mettre du parfum dans le cou est-il dangereux pour la santé?
Rattrapage
Rumeurs et réseaux sociaux
Se mettre du parfum dans le cou est-il dangereux pour la santé?
Placements: l'IA est un bon outil d'accompagnement, mais pas un substitut
Rattrapage
Planification financière
Placements: l'IA est un bon outil d'accompagnement, mais pas un substitut
Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?
Rattrapage
Hypersexualisation et paris sportifs
Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?
Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?
Rattrapage
Baisse d'intérêt des jeunes pour la politique
Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?
Rattrapage
Finances publiques
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?