Un bébé abandonné dans un campement à Montréal…

Situation tragique à Montréal: un bébé d'un an abandonné temporairement dans un campement d'itinérants pendant que sa mère consommait.

Écoutez Gerry St-Hilaire, chef d’équipe au Centre d’intervention en dépendances Adrienne-Roy à Shawinigan, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il permet ainsi de mieux comprendre la détresse grandissante, la consommation de drogues dures et la vulnérabilité des enfants face à ces réalités partout au Québec.