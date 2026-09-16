Une aînée menottée à Québec

L'arrestation et la mise en cellule d'une dame de 76 ans atteinte d'Alzheimer sévère à Québec suscite l'indignation.

Écoutez Pierre Blain, DG de l'organisme des Usagers de la santé du Québec, dénoncer la situation, mercredi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il qualifie de scandaleuse la judiciarisation de personnes malades et dénonce un manque de jugement du procureur et des policiers.

Il souligne aussi que les aînés souffrant de démence grave doivent recevoir un encadrement médical et psychosocial adapté, plutôt que d'être soumis au système judiciaire.