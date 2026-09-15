Hypersexualisation et paris sportifs

Une publicité controversée pour un site de paris sportifs mettant en vedette l'actrice américaine Sydney Sweeney fait réagir.

Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer l'hypersexualisation et la chosification des femmes, Marie-Eve Tremblay se penche sur la stratégie marketing derrière cette initiative.

La conceptrice-rédactrice publicitaire Geneviève Jetée analyse l'utilisation du «trolling» et de la provocation pour susciter l'attention. Toutefois, elle nuance le succès de cette campagne...

Écoutez l'avis de Geneviève Jetté, conceptrice-rédactrice publicitaire, mardi matin à L'instinct Marie-Eve.