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Hypersexualisation et paris sportifs

Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 15 septembre 2026 11:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?
Geneviève Jetté, conceptrice-rédactrice publicitaire, analyse la publicité controversée. / Cogeco Média

Une publicité controversée pour un site de paris sportifs mettant en vedette l'actrice américaine Sydney Sweeney fait réagir. 

Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer l'hypersexualisation et la chosification des femmes, Marie-Eve Tremblay se penche sur la stratégie marketing derrière cette initiative.

La conceptrice-rédactrice publicitaire Geneviève Jetée analyse l'utilisation du «trolling» et de la provocation pour susciter l'attention. Toutefois, elle nuance le succès de cette campagne...

Écoutez l'avis de Geneviève Jetté, conceptrice-rédactrice publicitaire, mardi matin à L'instinct Marie-Eve. 

«La publicité porte à confusion [...] le nom n'est pas mémorable, il n'a même pas été dit par Sydney Sweeney [...] donc ce n'est pas mission accomplie.»

Geneviève Jetté

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