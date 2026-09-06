À l'approche de l'instauration des contre tarifs américains le 8 septembre prochaine, une enquête menée par le journaliste Nathaëlle Morissette démontre que de choisir des aliments locaux s'avère non seulement solidaire pour l'économie, mais aussi avantageux pour le portefeuille.

Réalisé dans deux succursales Maxi et Metro, l'exercice révèle que certains produits locaux affichent des prix jusqiu'à 15% inférieurs par rapport à leurs équivalents américains.

Écoutez la journaliste Nathaëlle Morissette en discuter, dimanche matin, à Signé Lévesque.