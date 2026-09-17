Perturbation du service

Une panne majeure a touché le service d'urgence 911, tôt jeudi matin, dans plusieurs municipalités à travers le Québec et ailleurs au pays.

La Ville de Terrebonne a notamment informé la population via sa page Facebook que le service n'était pas disponible et invité les citoyens à utiliser un numéro alternatif.

Les autorités recommandent à la population de consulter les médias sociaux de leurs services de police locaux pour connaître la marche à suivre.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter de ce problème avec l'animateur Patrick Lagacé jeudi.

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