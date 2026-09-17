La tenue d'un référendum par le Parti québécois a été au cœur du deuxième débat des chefs, présenté à Noovo, mercredi soir.

Le leader souverainiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, en tête dans les sondages, a été vivement pris à partie par ses adversaires, particulièrement sur cette question.

La première ministre sortante, Christine Fréchette, a ramené de manière répétée le terme «référendum» sur le tapis lors de ses duels pour insister sur l'incertitude économique qu'un tel projet engendrerait.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé, jeudi matin.

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