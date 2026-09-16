L'UE veut le Canada comme membre associé

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé sa volonté de faire du Canada le tout premier membre associé de l'Union européenne, marquant un tournant diplomatique majeur pour diversifier les exportations canadiennes.
Cette annonce ouvre la porte à des alliances stratégiques majeures dans des secteurs clés comme la défense, l'intelligence artificielle, l'énergie et les matériaux critiques, et offre au Canada un accès privilégié à un marché de 21 000 milliards de dollars.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert aborder le sujet mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Tout ce qui nous permet de nous diversifier et de sortir de cette dépendance des États-Unis, c'est une excellente nouvelle et il faut l'explorer. C'est quand même un signal très clair qu'on vient d'envoyer, notamment à Donald Trump, qu'on ne restera pas les bras croisés à souffrir en silence.»