L'UE veut le Canada comme membre associé

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé sa volonté de faire du Canada le tout premier membre associé de l'Union européenne, marquant un tournant diplomatique majeur pour diversifier les exportations canadiennes.

Cette annonce ouvre la porte à des alliances stratégiques majeures dans des secteurs clés comme la défense, l'intelligence artificielle, l'énergie et les matériaux critiques, et offre au Canada un accès privilégié à un marché de 21 000 milliards de dollars.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert aborder le sujet mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.