Il comprend la génération Z

Les Canadiens de Montréal ont prolongé, lundi, le contrat de l'entraîneur-chef Martin St-Louis, un geste moins banal qu'il n'y paraît.

Écoutez le chroniqueur sportif de La Presse et collaborateur à Sortie de zone, Alexandre Pratt, au micro de Mario Langlois.

Pour Alexandre Pratt, il est rare qu'un entraîneur de la Ligue nationale amorce une reconstruction et qu'il ait la chance d’être encore à la barre de l'équipe lorsque la fenêtre du club s’ouvre enfin.