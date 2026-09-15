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Il comprend la génération Z

«Martin St-Louis est mieux outillé que les autres entraîneurs» -Alexandre Pratt

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Les amateurs de sports

le 15 septembre 2026 19:23

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Martin St-Louis est mieux outillé que les autres entraîneurs» -Alexandre Pratt
Martin St-Louis avec ses hommes. / PC/Christinne Muschi

Les Canadiens de Montréal ont prolongé, lundi, le contrat de l'entraîneur-chef Martin St-Louis, un geste moins banal qu'il n'y paraît.

Écoutez le chroniqueur sportif de La Presse et collaborateur à Sortie de zone, Alexandre Pratt, au micro de Mario Langlois.

Pour Alexandre Pratt, il est rare qu'un entraîneur de la Ligue nationale amorce une reconstruction et qu'il ait la chance d’être encore à la barre de l'équipe lorsque la fenêtre du club s’ouvre enfin.

«Martin St-Louis a vraiment stabilisé cette organisation derrière le banc. Je pense qu'il a un talent vraiment qui le distingue de tous les autres, en tout cas, ceux qui l'ont précédé. C'est quelqu'un qui comprend bien la génération Z. C'est important parce que les joueurs ont cet âge-là. Je pense qu'il comprend mieux les jeunes de cette génération qu'à peu près tout le monde dans la ligue. (,...) Je pense franchement qu'il est mieux outillé que les autres coachs de la Ligue nationale pour répondre à ces questions.»

Alexandre Pratt

Les autres sujets discutés

  • St-Louis est capable de prendre des décisions difficiles;
  • «Il a quand même tassé Montembeault et Gallagher, deux vétérans de l'équipe. Ça prend des couilles.»
  • «Les jeunes ont connu la défaite. Ils apprennent à gagner»;
  • St-Louis a le don de l'empathie envers ses joueurs;
  • Les grandes ligues sportives en Amérique du Nord demandent le renvoi à vie de certains parieurs, accusés de harcèlement.

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