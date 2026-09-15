Le golfeur pourrait réintégrer le Korn Ferry Tour

Étienne Papineau a eu 30 ans, dimanche. Et il a célébré de belle façon en remportant l'Omnium Digital Commerce Group, à Victoria, sur le circuit PGA Americas.
Écoutez le golfeur Étienne Papineau commenter sa victoire au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Le Québécois a remporté un deuxième tournoi en moins de deux mois sur le circuit PGA Americas.
Grâce au soutien familial, à un psychologue sportif, et au retour de son ancien entraîneur,Papineau a retrouvé sa confiance et il vise un retour sur le Korn Ferry Tour.
«Je vois ça vraiment comme une deuxième chance. En ce moment, je suis deuxième au classement général sur le PGA Americas avec deux tournois à jouer. Mathématiquement parlant, je pense que je suis en très bonne position pour finir dans le Top-10, puis retourner sur le Korn Ferry Tour. Je vois vraiment ça comme une deuxième chance.»