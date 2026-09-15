Le golfeur pourrait réintégrer le Korn Ferry Tour

Étienne Papineau a eu 30 ans, dimanche. Et il a célébré de belle façon en remportant l'Omnium Digital Commerce Group, à Victoria, sur le circuit PGA Americas.

Écoutez le golfeur Étienne Papineau commenter sa victoire au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le Québécois a remporté un deuxième tournoi en moins de deux mois sur le circuit PGA Americas.

Grâce au soutien familial, à un psychologue sportif, et au retour de son ancien entraîneur,Papineau a retrouvé sa confiance et il vise un retour sur le Korn Ferry Tour.