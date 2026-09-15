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Les Chiefs de retour en belle forme?

«L'attaque des Chiefs a été impressionnante» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 septembre 2026 19:38

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«L'attaque des Chiefs a été impressionnante» -Bruno Heppell
Patrick Mahomes lance une passe à Kenneth Walker. / AP/Reed Hoffman

La première semaine d'activités de la NFL s'est terminée lundi soir avec une victoire convaincante des Chiefs de Kansas City face aux Broncos de Denver.

Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, commenter cette première semaine avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une excellente prestation pour Kenneth Walker à ses débuts avec les Chiefs;
  • Les Bills s'imposent à cause de Josh Allen;
  • Les Bears inscrivent 59 points (!) contre les Panthers;
  • Les Cowboys surpris par d'étonnants Giants en lever de rideau;
  • Surprise: les Chargers s'inclinent à domicile contre les Cardinals.

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