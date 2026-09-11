Dans le cadre de la campagne électorale, les maires des couronnes nord et sud de la région métropolitaine de Montréal demandent un engagement clair des partis politiques pour accroître le financement du transport collectif.

Recevant Normand Dyotte, maire de Candiac, et Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mettent en lumière les enjeux d'un secteur au bord des coupes de services.

Écoutez Normand Dyotte, maire de Candiac, et Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, aborder le sujet vendredi midi à La commission.

M. Dyotte déplore le désengagement financier du gouvernement, alors même que les municipalités densifient le territoire autour des infrastructures de transport.