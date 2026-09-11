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Désengagement financier du gouvernement

Couronnes de Montréal: les maires s'opposent aux coupes en transport

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Entendu dans

La commission

le 11 septembre 2026 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Couronnes de Montréal: les maires s'opposent aux coupes en transport
Les maires dénoncent le désengagement financier du gouvernement du Québec dans le transport collectif du Grand Montréal, causant un déficit de 30 millions pour les trains de banlieue et des coupures de services chez EXO. / Adobe Stock

Dans le cadre de la campagne électorale, les maires des couronnes nord et sud de la région métropolitaine de Montréal demandent un engagement clair des partis politiques pour accroître le financement du transport collectif.

Recevant Normand Dyotte, maire de Candiac, et Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mettent en lumière les enjeux d'un secteur au bord des coupes de services.

Écoutez Normand Dyotte, maire de Candiac, et Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, aborder le sujet vendredi midi à La commission

M. Dyotte déplore le désengagement financier du gouvernement, alors même que les municipalités densifient le territoire autour des infrastructures de transport. 

«On bâtit aux alentours des infrastructures de transport collectif [...] et là, on nous dit aujourd'hui qu'on ne peut plus développer davantage parce qu'il n'y a plus d'argent.»

Normand Dyotte

De son côté, M. Barbeau rappelle que trois déplacements sur quatre sur la Couronne Nord se font à l'intérieur de celle-ci, sans que l'offre de transport ne suive cette réalité ou la hausse démographique. 

«On a un modèle d'affaires devant nous, il n'y a jamais autant de monde que ça qui veut se déplacer sur un territoire de façon efficace, puis le gouvernement, lui, décide de couper...»

Rémi Barbeau

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