Dans le cadre de la campagne électorale, les maires des couronnes nord et sud de la région métropolitaine de Montréal demandent un engagement clair des partis politiques pour accroître le financement du transport collectif.
Recevant Normand Dyotte, maire de Candiac, et Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mettent en lumière les enjeux d'un secteur au bord des coupes de services.
Écoutez Normand Dyotte, maire de Candiac, et Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, aborder le sujet vendredi midi à La commission.
M. Dyotte déplore le désengagement financier du gouvernement, alors même que les municipalités densifient le territoire autour des infrastructures de transport.
«On bâtit aux alentours des infrastructures de transport collectif [...] et là, on nous dit aujourd'hui qu'on ne peut plus développer davantage parce qu'il n'y a plus d'argent.»
De son côté, M. Barbeau rappelle que trois déplacements sur quatre sur la Couronne Nord se font à l'intérieur de celle-ci, sans que l'offre de transport ne suive cette réalité ou la hausse démographique.
«On a un modèle d'affaires devant nous, il n'y a jamais autant de monde que ça qui veut se déplacer sur un territoire de façon efficace, puis le gouvernement, lui, décide de couper...»